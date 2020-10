Polizei fasst Fahrraddieb in Wien-Brigittenau

Am Donnerstag machte sich ein Duo in Wien-Brigittenau mit einer Flex an einem Fahrradschloss zu schaffen, ein Zeuge alarmierte die Polizei.

Ein Zeuge konnte von seiner Wohnung in der Treustraße in Wien-Brigittenau am 29. Oktober zwei männliche Tatverdächtige beobachten, die gegen 22.25 Uhr mit einem Winkelschleifer versuchten, ein Fahrradschloss aufzuschneiden.

Wien-Brigittenau: 31-Jähriger nach kurzer Flucht von Polizei gefasst

Kurz vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung des Donaukanals. Ein 31-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger konnte im Zuge der Sofortfahndung durch die Beamten angehalten werden. Bei der Personsdurchsuchung wurden Heroin und Crystal-Meth sichergestellt. Die Akku-Flex hatte der 31-Jährige bei seiner Flucht unter einem Fahrzeug versteckt.