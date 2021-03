Polizei fasst Dealer-Trio in Wien-Brigittenau: U-Haft

Drei mutmaßliche Suchtmittelhändler wurden am Dienstag von der Polizei bei einer Hausdurchsuchung in Wien-Brigittenau festgenommen. Die Männer befinden sich in U-Haft.

Nach mehrfachen Suchtmittelhandels im Bereich des Margaretengürtels und der Friedensbrücke konnte die Polizei drei Tatverdächtige festnehmen.

Das aus Nigeria stammende Trio (22, 26 und 29 Jahre alt) konnte am 2. März gegen 8.00 Uhr in seiner Wohnung in Wien-Brigittenau im Zuge einer Hausdurchsuchung angetroffen werden. Die Beamten stellten mit Unterstützung der WEGA 133 Gramm Kokain, eine dreistellige Bargeldsumme und die Mobiltelefone der Tatverdächtigen sicher.