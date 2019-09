Polizei fahndet nach jungen Räubern in Wien-Simmering

Zwei jugendliche Räuber sollen bereits Ende Juni 2019 einen 14-Jährigen in Wien-Simmering überfallen und leicht verletzt haben. Nun sucht die Polizei mit Lichtbildern nach den mutmaßlichen Tätern.

Das Landeskriminalamt Wien fahndet aktuell nach zwei unbekannten Jugendlichen, die im Verdacht stehen, ein 14-jähriges Opfer ausgeraubt zu haben. Sie nötigten das Opfer laut seiner Aussage in ein Stiegenhaus am

Enkplatz in Wien-Simmering, schlugen dort auf den 14-Jährigen ein und forderten Geld.