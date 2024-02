Polizei fahndet nach Einbrecher-Duo in Wien-Simmering

In der Nacht auf Donnerstag wurde in einer Wohnung in Wien-Simmering eingebrochen, die Polizei fahndet nach den Tätern.

Der Bewohner, der die Polizei verständigte, gab an von Geräuschen an der Türe geweckt worden zu sein. Zwei unbekannte Täter sollen sich Zutritt zu der Wohnung verschafft haben und in weiterer Folge Bargeld, ein Mobiltelefon und eine Spielkonsole geraubt haben.

Wohnungseinbruch in Wien-Simmering

Das Opfer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. In weiterer Folge flüchteten die Unbekannten. Eingeleitete Sofortfahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Das Landeskriminalamt Wien ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.