Polizei-Dienststellen werden von BMI-Spitzensportlern unterstützt

Seit vergangenen Freitag werden die Polizei-Dienststellen in Österreich von zahlreichen Spitzensportlern unterstützt. Derzeit sind 60 Athleten im Einsatz.

Zahlreiche Spitzensportler unterstützen seit vergangenen Freitag die Polizei-Dienststellen in Österreich. "Die Spitzensportlerinnen und -sportler werden entsprechend ihrer Ausbildung in den jeweiligen Landespolizeidirektionen eingesetzt", betonte der Slalom-Olympia-Zweite von 2006, Reinfried Herbst, der nun Spitzensportkoordinator im Bundesministerium für Inneres (BMI) ist.

60 Athleten werden derzeit gefördert

"Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, und um jene Menschen in unserem Land zu schützen, die besonders gefährdet sind, müssen wir derzeit nicht nur einschneidende Lebensumstellungen auf uns nehmen, es müssen auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innenressort an einem Strang ziehen", erklärte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Montag in Wien. "Deshalb freut es mich, dass auch die Athletinnen und Athleten des BMI-Spitzensportkaders ihre Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen tatkräftig unterstützen."