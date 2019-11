Polizei-Beratungszentrum in Wien-Neubau schließt

Das Beratungszentrum der Polizei in Wien-Neubau schließt am 2. Dezember. Ein Ersatzstandort ist jedoch gefunden und soll in der ersten Hälfte 2020 in Betrieb gehen.

Am 2. Dezember 2019 schließt das kriminalpolizeiliche Beratungszentrum in der Andreasgasse 4 in Wien-Neubau seine Pforten. Trotzdem wird die kriminalpolizeiliche Beratung nicht auf der Strecke bleiben, denn es wurde bereits ein Ersatzobjekt gefunden. Eine Inbetriebnahme wird für das 1. Halbjahr 2020 angestrebt.

Polizeiberater via Telefon erreichbar

In der Zwischenzeit sind die Sicherheitsexperten der Kriminalprävention für Beratungen und Terminvereinbarungen Montag bis Freitag von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter der Telefonnummer 01/31310-44938 erreichbar. Außerhalb der genannten Zeit steht die Infoline 0800/21 63 46 (Tonband 0-24 Uhr) zur Verfügung. Die Anrufer werden beim Hinterlassen einer Sprachnachricht und Rückrufnummer in den nächsten Werktagen kontaktiert.