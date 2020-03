Polizei beobachtete Drogendeal in Wien-Fünfhaus

Die Wiener Polizei konnte am Dienstag einem Drogendealer das Handwerk legen, als er gerade eine Kugel Kokain verkaufen wollte.

Wiener Polizeibeamte beobachteten am Dienstagnachmittag einen 47-Jährigen und einen 33-Jährigen bei einem Suchtmittelhandel in Wien-Fünfhaus. Der 47-jährige Nigerianer verkaufte dabei eine Kugel Kokain an den 33-jährigen Abnehmer.