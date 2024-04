Polizei beendete illegale Spritztour von Duo in Wien-Rudolfsheim

In Wien-Rudolfsheim beendete die Polizei am Sonntag eine illegale Spritztour zweier Männer, die ohne Zustimmung mit einem fremden Pkw unterwegs waren.

Am 14. April hielten Polizisten gegen 14.00 Uhr einen Pkw in der Graumanngasse in Wien-Rudolfsheim an, da er durch seine unkontrollierte Fahrweise auffiel. Zwei Männer stiegen aus dem Fahrzeug aus, wobei der Lenker bestritt, am Steuer gesessen zu sein.