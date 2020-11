"Politischer Islam": Prävention statt Maßnahmen gefordert

Statt gegen ein Maßnahmenpaket fordern Experten Prävention gegen den "politischen Islam". Nach dem Anschlag in Wien solle es keine überstürzten Maßnahmen geben.

Mit einem Appell, sich auf die Prävention von extremistischen Gesinnungen zu konzentrieren, hat sich die Dokumentations- und Beratungsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus am Mittwoch an die Österreichische Bundesregierung gewandt. Es solle nach dem Anschlag in Wien keine überstürzten Maßnahmen geben, die Muslime unter Generalverdacht stellen, hieß es bei einer Pressekonferenz.