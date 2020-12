Politiker und Mediziner rufen zur Teilnahme an Massentests in NÖ auf

Morgen starten die Massentests in niederösterreichischen Gemeinden. Sowohl Politiker als auch Experten verweisen auf die Wichtigkeit der Teilnahme, bislang gab es über 425.000 Anmeldungen.

In Niederösterreich haben sich bis Freitagmittag mehr als 425.000 Personen für die am (morgigen) Samstag startenden zweitägigen Corona-Massentests angemeldet. Bei 1,530.000 Berechtigten entspricht dies einer Quote von rund 28 Prozent. Weniger als 24 Stunden vor dem Start an den 1.276 Teststraßen gab es Teilnahmeaufrufe seitens der Landespolitik sowie von Medizinern.