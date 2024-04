Polaschek kontert Kritik an neuer Schulordnung

Kritik an der neuen Schulordnung ist von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zurückgewiesen worden.

Polaschek: "Sonst funktioniert das mit der Verantwortung für die jungen Menschen nicht"

"Es muss an der Schulleitung selbst liegen zu entscheiden, wann welche Personen in der Schule sind", so Polaschek am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag. "Die Schlüsselgewalt liegt bei einer Person - und die muss dort bleiben, sonst funktioniert das mit der Verantwortung für die jungen Menschen nicht."