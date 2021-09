Podcast: Das muss man über Wiens Weltraum-Zulieferer wissen

Andreas Buhl fungierte lange Zeit als Hubschrauberführer bei der Bundeswehr und hat es mittlerweile zum Geschäftsführer eines Weltraumzulieferers gebracht, der in Wien daheim ist. Im "Heast, OIDA!"-Podcast spricht er aber nicht nur darüber.

Ein Weltraumzulieferer in Wien: Das klingt für manche wohl nicht realitätsnah - entspricht aber den Tatsachen: "Die RUAG Space GmbH mit Sitz in Wien ist mit einem Umsatz von rund 40 Millionen Euro (2020) der größte österreichische Weltraumtechnikbetrieb", wie das Unternehmen in einem Pressetext erklärt. Andreas Buhl übernimmt dort die Rolle des Geschäftsführers - und gibt im "Heast, OIDA!"-Podcast spannende Einblicke in seine Bundeswehr-Vergangenheit und die Raumfahrt.