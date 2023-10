Pneumokokken-Fälle fast auf Vor-Corona-Niveau

Mit dem Ende der Covid-19-bedingten Hygienemaßnahmen sind die Pneumokokken nun wieder präsent.

Der aktuelle Jahresbericht für das Jahr 2022 zeigt, dass die Anzahl der invasiven Fälle der bakteriellen Lungenentzündung nur noch knapp unter dem Rekordjahr 2019 liegt. Ein aufrechter Impfschutz entsprechend der österreichischen Impfempfehlung sei daher wichtig, warnte der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller in einer Aussendung am Mittwoch.

Pneumokokken-Fälle fast wieder auf Vor-Corona-Niveau

Personen über 80 Jahre am häufigsten erkrankt

Am häufigsten erkrankten Personen über 80 Jahre an IPE, am zweithäufigsten Menschen im Alter von über 75 Jahren. An dritter Stelle der meist gefährdeten Gruppen findet sich aber bereits die Altersgruppe der Babys unter einem Jahr. "Man sieht hier deutlich, dass die beiden Enden des Altersspektrums überproportional gefährdet sind", sagte Bernd Lamprecht, Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin und Pneumologie am Kepler Universitätsklinikum Linz. "Bei den Babys ist das Immunsystem unerfahren und hat noch nicht gelernt, mit derartigen Keimen umzugehen. Auf der anderen Seite funktioniert das Immunsystem bei den älteren Personen nicht mehr optimal." Wie schon in den Jahren davor waren Männer etwas häufiger betroffen als Frauen.