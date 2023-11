Plus bei Beamtengehältern: Länder zeigen sich zurückhaltend

Die Bundesländer zeigen Zurückhaltung in Bezug auf die Übernahme der Gehaltsanpassungen im öffentlichen Dienst.

Beamtengehälter: Niederösterreich wird Gehaltsanpassung übernehmen

Gespräche in Kärnten haben noch nicht stattgefunden

In Kärnten sollen "in nächster Zeit" Gespräche zwischen dem Land und der Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD) für die rund 12.000 Landes- und KABEG-Bediensteten stattfinden. "Das Ergebnis zwischen der Bundesregierung und der Gewerkschaft wird in diese Gespräche mit einfließen", hieß es dazu aus dem Büro des Landeshauptmannes Peter Kaiser (SPÖ). In der Landeshauptstadt Klagenfurt habe man sich bereits dazu entschlossen, den Abschluss des Bundes mit 9,15 Prozent zu übernehmen. "Diese faire Lösung in den schwierigen Zeiten ist eine große Wertschätzung", ließen FSG-Vorsitzender Christian Schneeweiß und younion-Vorsitzender Robert Kruschitz ausrichten.