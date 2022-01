Plötzlich aufs Land - Kurzinhalt und Trailer zum Film

Nico (Clovis Crnillac) ist der letzte Tierarzt im ländlichen Burgund, als sein Kompagnon Michael in Pension geht. Die Angst vor Überarbeitung ist groß - und auch die Freude ob der Ankündigung, dass Michaels Nichte Alexandra (Noémie Schmidt) aus Paris die Nachfolge ihres Onkels antreten möchte.

Doch so liebevoll die Frischstudierte zu den Tieren ist, so kühl ist sie zu den Menschen. Will Alexandra überhaupt in das Dorf ihrer Kindheit? Und will sie bleiben?