Plaudernetz der Caritas mit bis zu 100 Telefonaten täglich

Mehr als 10.000 Mal hat das Caritas-Projekt Plaudernetz gegen Einsamkeit in der Coronakrise bisher geholfen. Täglich würden bis zu 100 Telefonate geführt.

Plaudernetzwerk: Zusammenarbeit wurde verlängert

Die im ersten Lockdown gestartete Zusammenarbeit mit dem technischen Partner Magenta wurde verlängert. "Bereits vor der Coronakrise gab es in Österreich laut einer Befragung rund 372.000 Menschen, die niemanden für persönliche Gespräche in ihrem Umfeld haben", gab Schwertner zu bedenken. Die Pandemie habe das Problem "noch einmal deutlich verschärft". Entgegengenommen werden die Anrufe von Freiwilligen, aktuell 3.410 an der Zahl. Täglich werden bis zu 100 Gespräche zwischen 12.00 und 20.00 Uhr entgegengenommen, im Schnitt dauern sie 30 Minuten.