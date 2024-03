Platz auf Parkbank verweigert: Schwere Körperverletzung in Wien-Favoriten

Am Wiener Keplerplatz eskalierte Montagvormittag ein Streit, nachdem ein 35-Jähriger einem 26-Jährigen sagte, dass kein Platz mehr auf der Parkbank vorhanden sei, auf der er saß.

Daraufhin schüttete der 26-jährige syrische Staatsangehörige dem 35-jährigen senegalesischen Staatsangehörigen ein Getränk ins Gesicht und fügte ihm Messerstiche im Bereich der Hand zu. Als beide zu Sturz kamen, wurde der 26-Jährige im Kopfbereich verletzt. Als die Polizei Wien gegen 10.50 Uhr an der Örtlichkeit eintraf, hatte der 26-Jährige immer noch das Klappmesser in der Hand. Die am Streit beteiligten Personen wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt.

De 26-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlichen schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen. In seinem Rucksack wurde eine Plastiktüte gefunden, in dem sich vermutlich Cannabiskraut befand. Das Suchtmittel und die Tatwaffe wurden sichergestellt. Der Festgenommene attackierte in der Polizeiinspektion mehrere Beamte mit Tritten, beschimpfte sie und beschädigte eine Arrestzelle. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die Beamten blieben unverletzt.