Plastik Pfand in Österreich: Verhandlungen auf Hochtouren

Bei den Verhandlungen rund um ein Pfandsystem auf Plastikflaschen in Österreich bleibt die Frist "Ende des Jahres" aufrecht. "Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren, es wird aber noch dauern", hieß es am Donnerstag aus dem Ministerium zur APA.

Sammelquote in Österreich bei 70 Prozent

Ein Pfandsystem werde aber gebraucht in Österreich, denn wie jedes EU-Land muss bei der Vermeidung von Plastikmüll eine Vorgabe erfüllt werden. Die EU-Richtlinie zu Single-Use-Plastic sieht vor, dass Getränkeflaschen aus Kunststoff, von denen in Österreich gegenwärtig 1,6 Milliarden jährlich in Verkehr gesetzt werden, bis zum Jahr 2025 zu zumindest 77 und bis zum Jahr 2029 zu zumindest 90 Prozent getrennt gesammelt und auch recycelt werden müssen. Aktuell beträgt die Sammelquote in Österreich noch 70 Prozent.