"Plastik-Gipfel" in Wien: Österreich soll keine Wegwerfgesellschaft sein

Beim "Plastik-Gipfel" der Regierung mit Handel, NGOs und Experten hat sich die Regierung klar gegen die Wegwerfgesellschaft positioniert.

Nach dem “Plastik-Gipfel” der Regierung, der am Dienstag gemeinsam mit Handel, NGOs und Experten im Bundeskanzleramt über die Bühne gegangen ist, hat sich die Regierung – angeführt von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) – klar gegen die Wegwerfgesellschaft positioniert. Österreichs NGOs forderten rasche Taten, der Handel nannte das Plastiksackerl-Verbot ab 2020 indes “knackig”.

Das Plastiksackerl durch anderes Einwegmaterial zu ersetzen, war für Regierungskoordinator Norbert Hofer (FPÖ) keine Lösung. “Mehrweg ist das Schlüsselwort”, ergänzte Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) nach dem Gipfel, bei dem die Umsetzung des Plastiksackerl-Verbots ab 2020 im Mittelpunkt stand. Diese Frist bezeichnete Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, nach den Gesprächen als “knackig” und merkte an, dass so ein Verbot auch den internationalen Online-Handel miteinschließen sollte.