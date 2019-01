Plastik-Gipfel in Wien: Kommt der Schlussstrich gegen die Vermüllung?

Heute treffen sich der Handel, NGOs und Experten im Bundeskanzleramt in Wien zu einem "Plastik-Gipfel". Dieser soll einen Schlussstrich gegen die Vermüllung einleiten.

“Mit dem Plastiksackerl-Verbot leiten wir einen Systemwechsel in Österreich ein und schaffen ein neues Umweltbewusstsein. Gemeinsam mit dem Handel und allen Beteiligten wollen wir nun in die Umsetzung gehen und die nächsten Schritte beraten”, wurde Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am vergangenen Samstag zitiert, als der Termin für den Gipfel bekannt wurde. Mit Plastiksackerl-Verbot “und den Reduktionszielen sind wir auch in der Umsetzung Vorreiter in Europa”, meinte Regierungskoordinator Norbert Hofer (FPÖ).