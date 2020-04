Plasmaspenden drastisch gesunken: Appell an Bevölkerung

Die Bereitschaft zur Plasmaspende in Österreich ist laut dem Verband der Pharmaindustrie Österreichs (Pharmig) angesichts der Coronavirus-Pandemie in alarmierendem Maße gesunken. Doch gerade jetzt werde humanes Plasma dringend benötigt, um lebensrettende Arzneimittel für Patienten herstellen zu können.

Blutplasma auch in Corona-Krise dringend benötigt

Blutplasma dient als Ausgangsmaterial für wichtige Wirkstoffe. Dazu zählen Immunglobuline, um Infektionen abzuwehren, Gerinnungsfaktoren, um Blutgerinnungsstörungen zu behandeln, sowie Albumin, um den Flüssigkeitshaushalt von Patienten bei massivem Blutverlust in Folge von schweren Verletzungen oder operativen Eingriffen stabil zu halten. Darüber hinaus kommt virusinaktiviertes und lagerfähiges, weil gefrorenes Plasma in der Chirurgie zum Einsatz.

Bis zu 500.000 Liter Plasma werden jedes Jahr in Österreich gesammelt. Der Herstellungsprozess vom Zeitpunkt der Plasmaspende bis zum fertigen Plasmapräparat kann zwischen sieben und zwölf Monaten in Anspruch nehmen, weshalb ein kontinuierliches Sammeln von Plasma essenziell ist. "Das bedeutet, wenn die Bevölkerung den Spendezentren heute fernbleibt, laufen wir Gefahr, in sechs bis sieben Monaten einen Engpass bei Arzneimitteln aus Plasma zu haben. Daher gilt unser wirklich wichtiger Aufruf an die Bevölkerung, Plasma spenden zu gehen", so Herzog. "Gerade angesichts der Coronavirus-Pandemie trägt die umfangreiche medizinische Betreuung in den Plasma-Spendezentren zur Sicherung der Gesundheit der Spendenden bei".