Planquadrat in Wien-Meidling: Mehrere Anzeigen für Alko- und Drogenlenker

Die Wiener Polizei führte am Donnerstag vom Nachmittag bis in die Nacht hinein an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Meidling Verkehrsschwerpunkte durch. Daber wurden mehrere Anzeigen erhoben - unter anderem gegen Lenker unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Acht Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Hufelandgasse führten an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Meidling zwischen 14:00 und 02:00 Uhr Früh Verkehrsschwerpunkte durch. Die Wiener Polizei zog daraufhin Bilanz: