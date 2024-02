Pläne für Anschlag auf Wiener Hauptbahnhof: 17-Jähriger angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Wien hat einen 17-jährigen Jugendlichen angeklagt, der versucht haben soll, im vergangenen September am Wiener Hauptbahnhof einen terroristischen Anschlag zu verüben.

17-Jähriger wollte Anschlag am Wiener Hauptbahnhof durchführen

Nachdem der 17-Jährige am Wiener Hauptbahnhof angekommen war, verlor er den Mut und führte seinen geplanten Anschlag mit einem Kampfmesser nicht durch. Die Aussagen des Jugendlichen stimmten mit den übrigen Beweisen überein, wie die Staatsanwaltschaft berichtet. Aus rechtlichen Gründen wurde das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf eine terroristische Straftat eingestellt. Der Mann wurde am Tag nach dem geplanten Anschlag festgenommen.

Pläne für Anschlag auf Wiener Hauptbahnhof: 17-Jährigem drohen bis zu 5 Jahren Haft

Dem 17-Jährigen wird vorgeworfen, wiederholt Fotos von sich selbst mit Symbolen der Terrororganisation IS und gewaltverherrlichende Videos in verschiedenen Chats und Chatgruppen veröffentlicht zu haben. In mindestens einem Fall wurden dort auch Anleitungen zur Herstellung von explosiven Stoffen und zur Durchführung von Anschlägen geteilt. Durch diese Handlungen wird dem Jugendlichen das Vergehen der terroristischen Vereinigung sowie der kriminellen Organisation zur Last gelegt.