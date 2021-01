Plagiatsvorwurf gegen Aschbacher: Grüne sorgen sich um Ruf der FH Wiener Neustadt

Die Grünen sorgen sich um den Ruf der Fachhochschule Wiener Neustadt. Es gebe nach den Plagiatsvorwürfen gegen die am Wochenende zurückgetretene Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) einen Imageschaden, stellte die niederösterreichische Landessprecherin Helga Krismer am Montag fest. Sie verlange umfassende Aufklärung.

"ÖVP Klubobmann (Klaus, Anm.) Schneeberger ist Aufsichtsratsvorsitzender der FH Wiener Neustadt", erinnerte Krismer. Er sei daher "angehalten, gemeinsam mit der niederösterreichischen Landesregierung volle Aufklärung und Transparenz in dieser Causa zu betreiben". Weil das Land Niederösterreich zu 26 Prozent an der Fachhochschule beteiligt sei, müsse auch der NÖ Landtag über die Vorgänge an der Bildungseinrichtung informiert werden.