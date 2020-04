Pläne für den Tourismus: Köstinger vertröstet auf nächste Woche

Die heimischen Touristiker bräuchten für die heurige Sommersaison dringend Klarheit, wann und wie sie ihre Hotels und Pensionen wieder bewirtschaften können. Sie müssen sich aber weiter gedulden.

Coronakrise: Tourismus-Pläne teils noch wenig konkret

Auch die teilweise Lockerung der Grenzschließungen für einen kontrollierten Reiseverkehr mit Ländern, die ihre Corona-Infektionsraten im Griff haben, nimmt noch keine konkreten Formen an. Hier wäre für den heimischen Tourismus vor allem eine Abstimmung mit Deutschland essenziell. Den die deutschen Urlauber buchen die meisten Nächtigungen in Österreich.

Köstinger: "Müssen Infektionszahlen im Auge behalten"

"Es handelt sich generell um eine Zukunftsdebatte, wo wir aus österreichischer Sicht immer die Infektionszahlen im Auge behalten", so Köstinger in der heutigen Pressekonferenz. "Das sind durchaus Zukunftsszenarien, die wir uns genau anschauen und überlegen müssen." Es bedürfe dabei der Abstimmung mit europäischen Partnern. "Ich bin ständig mit den Tourismusverantwortlichen in Deutschland, aber natürlich auch in anderen Ländern, in Verbindung."