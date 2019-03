"PlaceCity": Pilotprojekt kommt nach Wien-Floridsdorf

"PlaceCity": Ein neues Projekt im Zentrum Floridsdorf steht in den Startlöchern. Das Ziel ist es, das Gebiet in Wien aufzuwerten und weiterzuentwickeln.

“Das ist ein wichtiger Impuls zur Aufwertung unseres Bezirkszentrums”, begrüßt Bezirksvorsteher Georg Papai anlässlich der Kick-Off-Veranstaltung am 18.3.2019 das Projekt PlaceCity in Floridsdorf.

“PlaceCity” in Wien-Floridsdorf: Im Mittelpunkt steht die Aufwertung des öffentlichen Raums

Das Projekt richtet sich an Anrainer und Vertreter aus der Bevölkerung sowie an lokale Wirtschaftsunternehmen und andere ortsansässige Interessensträger am öffentlichen Leben. “Im Mittelpunkt steht die Gestaltung und Aufwertung des öffentlichen Raums. Dabei werden sowohl Möglichkeiten für langfristige Funktions- und Nutzungskonzepte wie auch Zwischen- und Mehrfachnutzungen thematisiert und diskutiert werden”, umreißt Bezirksvorsteher Georg Papai seine Erwartungen an das Projekt.