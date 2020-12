Pkw-Überschlag in Wien-Favoriten forderte Verletzte

Zwei junge Männer zogen sich am Sonntag bei einem Pkw-Überschlag in Wien-Favoriten diverse Verletzungen zu.

Ein 25-Jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw am 6. Dezember gegen 18.20 Uhr offenbar zu schnell in der Schemmerlstraße in Wien-Favoriten stadteinwärts. Laut derzeitigen Erkenntnissen fuhr er mit seinem Wagen gegen die linke Gehsteigkante und geriet dadurch ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich und kam am Dach in einer Böschung zu liegen.