Pkw-Lenkerin nach Auffahrunfall in Wien-Margareten schwer verletzt

Eine 45-Jährige wurde bei einem Verkehrsunfall am Margaretengürtel schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein 27-jähriger Autolenker befuhr am Freitag, den 11. Jänner, gegen 21.00 Uhr den Margaretengürtel am äußerst rechten Fahrstreifen und hielt wegen Rotlichts der Ampel an der Kreuzung mit der Kliebergasse an.