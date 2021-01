Pkw-Lenker mit 1,54 Promille am Wiener Handelskai gestoppt

Samstagabend ging der Wiener Polizei ein alkoholisierter Pkw-Lenker bei einer Kontrolle am Handelskai ins Netz. Der Mann wurde festgenommen.

Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien hielten am 9. Jänner gegen 21.55 Uhr einen 38-jährigen Pkw-Lenker am Handelskai in Wien-Leopoldstadt an.