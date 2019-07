Pkw-Lenker kracht bei Verfolgungsjagd durch Wien in geparktes Auto

Teilweise mit 100 km/h flüchtete ein 18-jähriger Pkw-Lenker am Montag vor der Polizei durch Wien-Alsergrund. In der Nussdorfer Straße war Endstation, denn dort krachte der Jugendliche in ein geparktes Auto.

Ein 18-Jähriger versuchte sich am 8. Juli im Bereich der Lustkandlgasse einer polizeilichen Lenker-und Fahrzeugkontrolle zu entziehen. Trotz eindeutigen Anhaltezeichen flüchtete der Mann quer durch den 9. Bezirk, lenkte sein Auto mit teilweise mehr als 100 km/h gegen eine Einbahn und gefährdete Fußgänger sowie andere Fahrzeuge im Straßenverkehr.