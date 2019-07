Pkw-Lenker kollabierte: Lebensgefahr nach Unfall in Wien-Floridsdorf

Mittwochfrüh kam es in Wien-Floridsdorf zu einem lebensgefährlichen Unfall. Der Kreislauf eines Pkw-Lenkers dürfte versagt haben, er kam von der Straße ab und krachte gegen einen Zaun. Der 50-Jährige musste an der Unfallstelle reanimiert werden.

Kurz nach 04.00 Uhr morgens am 3. Juli wurde die Berufsrettung Wien in die Einzingergasse in Wien-Floridsdorf alarmiert. Ein 50-jähriger Mann dürfte während der Fahrt ein Kreislaufversagen erlitten haben und ist gegen einen Zaun gefahren.