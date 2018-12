Die Fußgänger wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Pkw-Lenker erfasst Fußgänger in Wien-Liesing: Fahrerflucht

Am Mittwoch wurden zwei Fußgänger von einem Pkw-Lenker in der Breitenfurter Straße erfasst und schwer verletzt. Der Unbekannte hielt nicht an und beging Fahrerflucht.

Ein derzeit noch unbekannter Lenker fuhr am 12. Dezember gegen 22.10 Uhr mit einem schwarzen Pkw entlang der Breitenfurter Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Auf Höhe der Ordnungsnummer 401 wollten eine 22-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann die Fahrbahn überqueren.

Die Fußgänger wurden dabei von dem Fahrzeug erfasst. Offenbar übersah der Pkw-Lenker die beiden Personen im Zuge eines Überholmanövers. Die 22-jährige Frau wurde schwer verletzt, sie erlitt laut Sprecher der Wiener Berufsrettung, Andreas Huber, eine Kopfverletzung sowie Brüche und Prellungen im Fußbereich. Sie musste stationär im Spital aufgenommen werden. Ihr Begleiter, ein 21-jähriger Mann, kam glimpflicher davon. Er zog sich eine Knöchelprellung zu.