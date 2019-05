Pkw-Lenker erfasst 75-jährigen Pensionisten in Wien-Donaustadt

Ein 75-Jähriger überquerte am Montag bei Rot einen Schutzweg und wurde von einem Pkw erfasst. Er erlitt eine Gehirnerschütterung.

Ein 39-jähriger Pkw-Lenker befuhr am 27. Mai gegen 20.50 Uhr die Erzherzog-Karl-Straße in Wien-Donaustadt stadteinwärts, auf der Kreuzung mit der Stadlauer Straße überquerte zeitgleich ein 75-jähriger Fußgänger die Fahrbahn am Schutzweg.