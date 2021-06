Pkw-Lenker attackiert Taxifahrer in Wien-Hernals: Bedrohung mit Schusswaffe

Dienstagnacht kam es auf der Dornbacher Straße in Wien-Hernals zu einem Streit zwischen Fahrzeuglenkern. Ein 31-Jähriger schlug und trat dabei auf einen Taxifahrer ein.

Ein Streit zwischen einem Pkw-Lenker und einem Taxifahrer in Wien ist derart eskaliert, dass es zu einem WEGA-Einsatz samt Festnahme gekommen ist: Am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr waren die beiden in der Dornbacher Straße aneinander geraten, berichtete die Polizei.