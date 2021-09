Die Unfall-Lenkerin wurde in ein Spital gebracht.

Die Unfall-Lenkerin wurde in ein Spital gebracht.

Pkw landete nach Auffahrunfall in Wien-Favoriten am Dach

Am Freitag krachte es in Wien-Favoriten in der Laxenburger Straße. Eine Plw-Lenkerin kollidierte mit mehreren Autos, ihr Fahrzeug kam schließlich auf dem Autodach liegend zum Stillstand.

Am 17. September ereignete sich auf der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten ein Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten.

Wien-Favoriten: Unfall-Lenkerin ins Spital gebracht

Eine 37-Jährige touchierte gegen 18.00 Uhr mit ihrem Wagen zuerst ein vor ihr fahrendes Taxi. In weiterer Folge kollidierte sie mit zwei abgestellten Fahrzeugen und mit einem aus einer Parklücke kommenden Pkw. Das Auto der 37-Jährigen kam schließlich auf dem Autodach liegend zum Stillstand.

Die Berufsrettung versorgte einen 25-jährigen Taxifahrgast an Ort und Stelle. Die Unfalllenkerin dagegen wurde aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes in ein Spital gebracht.