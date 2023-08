Pkw-Kollision in Wien-Hernals forderte vier Verletzte

In Wien-Hernals ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vier Personen wurden verletzt.

Eine Kollision zwischen zwei Pkw hat am Mittwochnachmittag in Wien-Hernals auf der Höhenstraße vier Verletzte gefordert. Der Fahrer eines Autos und eine Person am Beifahrersitz mussten von der Berufsfeuerwehr Wien zum Teil mit hydraulischen Rettungsgeräten geborgen werden. Die Berufsrettung versorgte alle vier Verletzten. Einer der Lenker wurde per Rettungshubschrauber ins Spital gebracht, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr.