Pkw-Kollision auf Kreuzung in Wien-Favoriten: 88-Jährige verletzt

Auf der Kreuzung Waldgasse/Buchengasse in Wien-Favoriten krachte es am Freitagnachmittag. Bei dem Unfall wurde eine 88-jährige Pkw-Lenkerin verletzt.

Am 3. September kam es gegen 17.00 Uhr auf der Kreuzung Waldgasse mit der Buchengasse in Wien-Favoriten zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Lenkerin (88) verletzt wurde. Der Unfallgegner der Frau, ein 31-jähriger kroatischer Staatsangehöriger, hatte keine gültige Lenkberechtigung.

31-Jähriger soll laut Ohrenzeugen in Kreuzung gerast sein

Der 31-Jährige gibt an, die 88-Jährige habe ihm den Vorrang genommen und sei ihm seitlich in den Pkw gefahren. Die 88-Jährige wiederum gibt an, keinen Pkw gesehen zu haben, als sie die Kreuzung passieren wollte. Plötzlich sei der 31-Jährige mit stark überhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzung eingefahren, sodass es seitlich zum Zusammenstoß gekommen sei. Ohrenzeugen untermauern die Aussage der 88-Jährigen. Die Frau wurde mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.