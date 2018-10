Pkw kollidiert am Wiener Gürtel mit Lkw und löst Stauchaos aus

Donnerstagfrüh kam es nach einem Unfall am Lerchenfelder Gürtel zu erheblichen Verzögerungen. Ein Pkw kollidierte mit einem Sattelschlepper, der Lenker wurde verletzt.

Am 11. Oktober kam es am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Neubau gegen 04.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelschlepper. Ein Pkw-Lenker (52) verlor während der Fahrt aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, worauf er mit einem daneben fahrenden Sattelschlepper zweimal kollidierte. Dann kamen beiden Fahrzeuge zum Stillstand.