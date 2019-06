Beim Unfall in Wien-Favoriten wurde ein 7-jähriges Mädchen verletzt.

Beim Unfall in Wien-Favoriten wurde ein 7-jähriges Mädchen verletzt.

Pkw kollidieren im Kreuzungsbereich: 7-Jährige bei Unfall in Wien-Favoriten verletzt

Am Dienstag kam es in der Gußriegelstraße in Wien-Favoriten zu einem Unfall, bei dem ein 7-jähriges Mädchen verletzt wurde.

Am 18. Juni 2019 gegen 07:20 Uhr fuhr ein 35-Jähriger, der seine Tochter (7) mit im Auto hatte, entlang der Gußriegelstraße in Fahrtrichtung Raxstraße und wollte nach links einbiegen.

Unfall im Kreuzungsbereich in Wien-Favoriten

Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einer Kollision mit einem weiteren Pkw der die Kreuzung mti der Gußriegelstraße in gerader Richtung übersetzen wollte.

Alle drei wurden von der Rettung erstversorgt, das Mädchen mit Abschürfungen und Schmerzen an der Halswirbelsäule ins Krankenhaus gebracht. Der Vater wurde ebenso leicht verletzt, verblieb aber in häuslicher Pflege. Der 50-Jährige erlitt Prellungen, eine Fußfraktur und eine Zerrung, auch er wurde ins Spital eingeliefert.