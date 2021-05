Pkw in Innsbruck angezündet: Mutmaßlicher Brandstifter in Wien gefasst

Für einen 21-jährigen Mann, der bereits im Zusammenhang mit einer Brandstiftung in Innsbruck polizeilich gesucht wurde, haben nun in Wien-Floridsdorf die Handschellen geklickt.

Gesuchter Mann wegen Verdachts der Brandstiftung festgenommen

Die Festnahme gelang in der Vohburggasse in Floridsdorf. Gegen den Mann bestand eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen des Verdachts der Brandstiftung. Er soll im Oktober 2020 in Kufstein einen Pkw in Brand gesetzt haben. Der Festgenommene wurde in eine Justizanstalt gebracht.