Pkw-Frontalcrash in Wiener Neustadt

Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Pottendorfer Straße musste eine Person vom Notarzt versorgt werden.

Am Samstagnachmittag kam es in der Pottendorfer Straße in Wiener Neustadt zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Ein beteiligter Skoda kam dabei von der Fahrbahn ab und landete an einem Abhang.