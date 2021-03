Pkw-Frontalcrash in NÖ: Zwei Lenkerinnen schwer verletzt

Am Donnerstag kam es zu einem Pkw-Frontalcrash in Niederösterreich. Dabei wurden zwei Lenkerinnen schwer verletzt.

Zwei Lenkerinnen sind Donnerstagfrüh bei einem Pkw-Zusammenstoß in ihrem Heimatbezirk Neunkirchen schwer verletzt worden. Eine 59-Jährige war aus vorerst unbekannter Ursache in Kirchberg am Wechsel mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen das Auto einer 47-Jährigen geprallt. Beide Frauen wurden ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht, berichtete die Polizei.