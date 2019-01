Pkw-Fahrer erfasste Radfahrerin in Wien-Neubau

Am Freitagnachmittag kam es auf einer Kreuzung in Wien-Neubau zu einer Kollision zwischen einem Pkw-Lenker und einer Radfahrerin.

Ein 66-jähriger Pkw-Lenker fuhr am 11. Jänner gegen 16.10 Uhr auf der Bernardgasse in Richtung Lerchenfelder Gürtel in Wien-Neubau und wollte bei der Schottenfeldgasse nach links einbiegen. Zeitgleich befuhr eine Radfahrerin (39) die Schottenfeldgasse und wollte die Kreuzung mit der Bernardgasse in gerader Richtung überqueren.