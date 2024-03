Pkw erfasste Fußgängerin in Wien-Landstraße: Frau schwer verletzt, Lenker auf der Flucht

Am Sonntag kam es in Wien-Landstraße zu einem schweren Unfall, bei dem eine Fußgängerin von einem Pkw erfasst wurde. Der Lenker des Unfallfahrzeugs flüchtete zu Fuß, die Polizei ermittelt.

Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Landstraße ist am Sonntagvormittag eine Passantin von einem der beiden beteiligten Autos erfasst und schwer verletzt worden. In den Pkw erlitten mehrere Personen leichte Verletzungen, berichtete die Polizei. Der Lenker des Wagens, der die Passantin erfasst hatte, flüchtete nach dem Unfall zu Fuß. Die laut Berufsrettung etwa 50-Jährige Fußgängerin wurde in den Schockraum eines Krankenhauses eingeliefert.