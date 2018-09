Pkw erfasst Großmutter und Enkelin in Wien-Rudolfsheim: Schwer verletzt

Am Montagabend wurde eine 46-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Wien-Rudolfsheim schwer verletzt. Sie und ihre Enkelin wurden von einem Pkw erfasst.

Eine 46-jährige Großmutter ist mit ihrem einjährigen Enkelkind am Arm am Montagabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von einem Auto niedergestoßen worden. Das teilte der Sprecher der Wiener Berufsrettung, Andreas Huber, am Dienstag der APA mit.