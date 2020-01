Pkw erfasst Bub (6) in Wien-Hernals

Am Mittwochnachmittag wurde ein Sechsjähriger bei einem Verkehrsunfall in der Hormayrgasse verletzt.

Ein 18-jähriger Lenker fuhr am 29. Jänner gegen 15.30 Uhr mit seinem Pkw in der Hormayrgasse in Richtung Hernalser Hauptstraße in Wien-Hernals und wollte die Kreuzung mit der Schumanngasse in gerader Richtung übersetzen.