Pkw-Einbrecher wollte Fahrzeug starten: Festnahme in Wien-Simmering

Beim Versuch, ein geparktes Fahrzeug widerrechtlich in Betrieb zu nehmen, hatte ein 28-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag nicht mit dem Besitzer des Pkw gerechnet.

Ein Fahrzeugbesitzer alarmierte am 29. Juli gegen 3.00 Uhr die Polizei, da er eine fremde Person in seinem in der Eisteichstraße abgestellten Wagen in Wien-Simmering wahrnahm.