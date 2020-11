Pkw-Einbrecher in Wien-Ottakring auf frischer Tat ertappt

Ein 30-Jähriger versuchte in der Nacht auf Sonntag, einen Pkw in Wien-Ottakring zu stehlen. Die Polizei nahm den Mann nach kurzer Flucht fest.

Am 7. November verständigte ein Zeuge wegen eines Pkw-Einbruchs gegen 23.15 Uhr in Wien-Ottakring den Polizeinotruf. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter, einen 30-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, noch auf frischer Tat in der Julius-Meinl-Gasse ertappen und nach kurzer Flucht festnehmen.