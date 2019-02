Pkw-Einbrecher in Wien-Meidling festgenommen

Am Samstagabend klickten für einen Pkw-Einbrecher in Wien-Meidling die Handschellen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling wurden am Samstag gegen 22.30 Uhr wegen eines Einbruchs in ein Fahrzeug in die Aßmayergasse in Wien-Meidling alarmiert. Die Polizisten konnten bereits bei der Zufahrt zum Einsatzort eine verdächtige Person mit einer Eisenstange in der Hand wahrnehmen.