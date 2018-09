Pkw-Einbrecher in Wien-Hietzing gefasst

Am Sonntag wurde die Polizei in Wien-Hietzing auf zwei verdächtige Männer aufmerksam. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, brach das Duo bereits mehrere Pkw auf.

Am 23. September 2018 gegen 06.50 Uhr führte die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lainzer Straße in der Würzburggasse in Wien-Hietzing die Kontrolle eines verdächtig abgestellten Pkw durch, in dem zwei Männer saßen und die Gegend beobachteten. Die beiden Ukrainer (30 bzw. 36 Jahre alt) verhielten sich schon zu Beginn der Amtshandlung unkooperativ und uneinsichtig bezüglich ihrer Kontrolle.